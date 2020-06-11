У Києві пільговики зможуть користуватися транспортом тільки з електронним квитком

У Києві всі пільговики зможуть їздити в транспорті тільки при наявності електронного квитка
У Києві з 1 липня 2020 року в міському пасажирському транспорті вводиться автоматизована система обліку оплати проїзду. Це означає, що всім пільговикам необхідно їздити тільки з електронним квитком.
Громадяни, у яких є пільги, і вони проживають або працюють у Києві, можуть отримати безкоштовний електронний квиток у вигляді електронної карти "Муніципальна карта "Картка киянина". Про це повідомило Міністерство оборони України на своїй сторінці в Facebook.
Якщо ви маєте право на безкоштовний проїзд, але у вас немає "Картка киянина", то після 1 липня потрібно обов'язково оформити електронний квиток або придбати в місцях його реалізації.
Щоб оформити муніципальну карту "Картка киянина", необхідно звернутися в Ощадбанк.
Варто зазначити, що жителям Києва, які отримують пільги з міського бюджету, картку видадуть безкоштовно.
Нагадаємо, метро у Києві чекають серйозні зміни з 1 липня.
Раніше повідомлялося про те, що українським автомобілістам готують нові пільги.
Автор: Роман Мирончук