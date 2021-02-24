У Києві кур'єри Glovo на мопеді влетіли в авто на пішохідному переході: відео дивної ДТП

На щастя, водій та пасажир мопеда Yamaha травм не отримали.

Інцидент стався на Дніпровській набережній вчора, близько 15:30.

Як попередньо з'ясували правоохоронці, кур'єри спочатку їхали тротуаром, а після намагалися перетнути перехрестя, проїхавши його пішохідним переходом. Вони промчали повз авто, які зупинилися, однак врізалися в машину Peugeot, водій якої проігнорував червоне світло світлофора і навіть не пригальмував. В результаті зіткнення мопед відлетів убік, а кур'єри впали на асфальт. Водій легковика ледь завернув на узбіччя, але продовжив рух.

В цей час дівчина, яка переходила перехід і йшла за мопедом на іншу сторону вулиці, приголомшено відскочила, але після пішла собі далі повз кур'єрів, які впали на дорогу.

Патрульні повідомили, що за фактом аварії склали на водія мопеда протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

Щодо іншого учасника ДТП - водія Peugeot, який не зупинився на переході, нічого не говориться.

Відео: У Києві кур'єри на мопеді влетіли в автомобіль на пішохідному переході

Користувачі мережі активно обговорюють аварію і сперечаються, хто більше винен у цьому інциденті. Також в коментарях приділили увагу і поведінці дівчини, на очах якої сталася ДТП, і її реакції на подію.