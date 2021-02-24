В Киеве курьеры Glovo на мопеде влетели в авто на пешеходном переходе: видео странного ДТП

К счастью, водитель и пассажир мопеда Yamaha травм не получили.

Инцидент произошел на Днепровской набережной вчера, около 15:30.

Как предварительно выяснили правоохранители, курьеры сначала ехали по тротуару, а после пытались пересечь перекресток, проехав его по пешеходному переходу. Они промчали мимо остановившихся авто, однако врезались в машину Peugeot, водитель которой проигнорировал красный свет светофора и даже не притормозил. В результате столкновения мопед отлетел в сторону, а курьеры упали на асфальт. Водитель легковушки чуть завернул на обочину, но продолжил движение.

В это время девушка, которая переходила переход и шла за мопедом на другую сторону улицы, ошарашенно отскочила, но после пошла себе дальше мимо упавших на дорогу курьеров.

Патрульные сообщили, что по факту аварии составили на водителя мопеда протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

Относительно другого участника ДТП - водителя Peugeot, который не остановился на переходе, ничего не говорится.

Видео: В Киеве курьеры на мопеде влетели в автомобиль на пешеходном переходе

Пользователи сети активно обсуждают аварию и спорят, кто больше виноват в этом инциденте. Также в комментариях уделили внимание и поведению девушки, на глазах которой произошло ДТП, и ее реакции на произошедшее.