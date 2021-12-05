У Києві від коронавірусу помер знаменитий український композитор і музикант

Сьогодні, 5 грудня, від коронавірусу помер відомий український композитор і музикант - мультиінструменталіст Данило Перцов. Йому було всього 48 років.

"Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в інший світ! Прощай, дорогий Данило! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо!" - йдеться в повідомленні.

Нещодавно музикант потрапив до реанімації Київської клінічної лікарні №12. При цьому він знаходився на кисневому концентраті через те, що було 85% ураження легень.

За словами лідера гурту "Хорея Козацька" Тараса Компаніченка, на коронавірус захворіла і мама Перцова, але вона лікувалася вдома.

Данило Перцов (фото: facebook.com/taras.kompanichenko)

Перцов народився в Києві в родині відомих художників-графіків. Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією в класі Пацукевича.

У 1992 році відбувся творчий дебют композитора на фестивалі "Прем'єри сезону", де прозвучав твір "Кондукт Бабиного Яру" у виконанні ансамблю "Київська камерата" під керівництвом В.Сіренка.

У 1992-1998 роках навчався в Київській консерваторії. З 2005 року почав грати в гурті "Хорея Козацька" під керівництвом Тараса Компаніченка.