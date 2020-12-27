У Києві від коронавірусу помер відомий лікар-завідувач інфекційної реанімації

У Києві від коронавірусної інфекції помер завідувач інфекційної реанімації 5-ї лікарні Олександр Артемов. Останні 60 днів він перебував у реанімації.
Про смерть Олександра повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.
Він багато років був завідувачем інфекційної реанімації в Олександрівській лікарні, потім - у 9-й лікарні, а останні роки - в 5-й лікарні столиці.
Голубовська підкреслила, що Артемов був прекрасним лікарем, завідувачем і чудовою людиною.
"Можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні... Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників", - написала лікар.
Олександр Артемов (фото: facebook.com/ogolubovska)
Користувачі мережі також висловили свої співчуття.
Нагадаємо, Голубовська спрогнозувала розвиток епідемії.
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