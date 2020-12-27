У Києві від коронавірусу помер відомий лікар-завідувач інфекційної реанімації

Олександр Артемов помер від коронавірусу в Києві (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Києві від коронавірусної інфекції помер завідувач інфекційної реанімації 5-ї лікарні Олександр Артемов. Останні 60 днів він перебував у реанімації.

Про смерть Олександра повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.

Він багато років був завідувачем інфекційної реанімації в Олександрівській лікарні, потім - у 9-й лікарні, а останні роки - в 5-й лікарні столиці.

Голубовська підкреслила, що Артемов був прекрасним лікарем, завідувачем і чудовою людиною.

"Можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні... Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників", - написала лікар.

Олександр Артемов (фото: facebook.com/ogolubovska)

Користувачі мережі також висловили свої співчуття.

Який страшний кошмар!!! Лікарі віддають життя за порятунок життів пацієнтів, вони святі! Царство Небесне! Вічна пам'ять!

Світла пам'ять, моєму багаторічному шефу і вчителю! Сумуємо разом з рідними і близькими. Земля тобі пухом, Олександр Євгенович!

Як боляче! Він був чудовою людиною і фахівцем, який зберігає вірність медицині, прекрасним організатором, ентузіастом своєї справи в повному сенсі цього слова. Спасибі дорогий Олександр Євгенович за все! Світла пам'ять!

Царство Небесне, дорогий мій учитель. Спасибі за все. За приклад справжнього лікаря і людини з великої літери, за створений вами колектив, який працював, як годинниковий механізм разом. Господи, дай втіху всім близьким...

Нагадаємо, Голубовська спрогнозувала розвиток епідемії.

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