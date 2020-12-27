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В Киеве от коронавируса скончался известный врач-заведующий инфекционной реанимацией

Киев, Воскресенье 27 декабря 2020 17:43
В Киеве от коронавируса скончался известный врач-заведующий инфекционной реанимацией
Александр Артемов умер от коронавируса в Киеве (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве от коронавирусной инфекции скончался заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Александр Артемов. Последние 60 дней он находился в реанимации.

О смерти Александра сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Он много лет был заведующим инфекционной реанимацией в Александровской больнице, потом - в 9-й больнице, а последние годы - в 5-й больнице столицы.

Голубовская подчеркнула, что Артемов был прекрасным врачом, заведующим и замечательным человеком.

"Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам", - написала врач.

В Киеве от коронавируса скончался известный врач-заведующий инфекционной реанимацией

Александр Артемов (фото: facebook.com/ogolubovska)

Пользователи сети также выразили свои соболезнования.

  • Какой страшный кошмар!!! Врачи отдают жизни за спасение жизней пациентов, они святые! Царство Небесное! Вечная память!
  • Светлая память, моему многолетнему шефу и учителю! Скорбим вместе с родными и близкими. Земля тебе пухом, Александр Евгеньевич!
  • Как больно! Он был замечательным человеком и специалистом, хранящим верность медицине, прекрасным организатором, энтузиастом своего дела в полном смысле этого слова. Спасибо дорогой Александр Евгеньевич за все! Светлая память!
  • Царство Небесное, дорогой мой учитель. Спасибо за все. За пример настоящего врача и человека с большой буквы, за созданный вами коллектив, который работал, как часовой механизм вместе. Господи, пошли утешение всем близким...

Напомним, Голубовская спрогнозировала развитие эпидемии.

Ранее в России умер Александр Курляндский, известный писатель и сценарист, автор культового сериала "Ну, погоди!".

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