У Києві комунальники збивали бурульки разом з кондиціонерами: ніхто не отримає компенсацію

У Києві через складні погодні умови на бортах дахів стали утворюватися великі бурульки. Завдання комунальників – їх знімати, щоб забезпечити безпеку перехожих. Однак разом з бурульками нерідко падають і кондиціонери. Хто буде платити за зіпсовану техніку – читайте нижче.
Про це розповідається в сюжеті ТСН.
Власники збитої техніки вимагають компенсувати завдані збитки, але повертати гроші їм ніхто не буде.
"У столиці покрівельники так хоробро боролися з крижаними наростами на даху багатоповерхівки, що розбили людям кондиціонери. Власники збитої техніки тепер вимагають компенсації, а комунальники ж знизують плечима і кажуть, що вони вказати бурульці як і куди падати, не можуть", - йдеться в матеріалі.
Наголошується, що під час прибирання бурульок комунальникам натякнули, щоб вони були акуратними, оскільки можуть пошкодити кондиціонери, але прибиральники снігу відповіли: "як пощастить".
Повідомляється, що компенсації за пошкоджені кондиціонери чекати не варто. Комунальники наголошують, що за самовільно встановлену техніку ніхто грошей не поверне.
Нагадаємо, що раніше в українських Карпатах через сильні морози замерзли водоспади в Національному природному парку "Сколівські Бескиди". Вони перетворилися в застиглі снігові каскади з крижаними сталактитами. Фото неймовірної краси – в нашій статті.
Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося вражаюче відео "крижаного" водоспаду в Тернопільській області.
Нещодавно ми показували засніжений Київ очима фотографа, і розповідали, що відбувалося в столиці після сильного снігопаду.