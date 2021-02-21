У Києві комунальники збивали бурульки разом з кондиціонерами: ніхто не отримає компенсацію

Власники збитої техніки вимагають компенсувати завдані збитки, але повертати гроші їм ніхто не буде.

"У столиці покрівельники так хоробро боролися з крижаними наростами на даху багатоповерхівки, що розбили людям кондиціонери. Власники збитої техніки тепер вимагають компенсації, а комунальники ж знизують плечима і кажуть, що вони вказати бурульці як і куди падати, не можуть", - йдеться в матеріалі.

Наголошується, що під час прибирання бурульок комунальникам натякнули, щоб вони були акуратними, оскільки можуть пошкодити кондиціонери, але прибиральники снігу відповіли: "як пощастить".

Повідомляється, що компенсації за пошкоджені кондиціонери чекати не варто. Комунальники наголошують, що за самовільно встановлену техніку ніхто грошей не поверне.