У Києві комунальники зганьбилися і сніг їм став не перешкодою (відео)

У Києві комунальники знову зганьбилися своїми діями. Цього разу вони клали асфальт у снігопад, який розпочався 20 грудня.

"У Києві випав сніг - пора класти асфальт", - підписав відео автор.

Він не уточнив, де саме він побачив подібну картину.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

У коментарях до запису купа виникла маса гнівних коментарів з приводу такої ситуації. Кияни не розуміють логіки таких дій дорожників.

Цікаво, що мер Києва Віталій Кличко заявляв, що після початку снігопаду на вулиці столиці вийшли близько 300 одиниць спецтехніки КП "Київавтодор".

При цьому він не зазначав, що частина з них укладала асфальт.