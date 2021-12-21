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В Киеве коммунальщики опозорились и снег им стал не помехой (видео)

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 15:34
В Киеве коммунальщики опозорились и снег им стал не помехой (видео) В Киеве коммунальщики клали асфальт в снегопад (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве коммунальщики снова опозорились своими действиями. На этот раз они клали асфальт в снегопад, который начался 20 декабря.

Видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

"В Киеве выпал снег - пора класть асфальт", - подписал видео автор.

Он не уточнил, где именно он увидел подобную картину.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В комментариях к записи куча возникла масса гневных комментариев по поводу такой ситуации. Киевляне не понимают логики таких действий дорожников.

Интересно, что мэр Киева Виталий Кличко 20 декабря заявлял, что после начала снегопада на улицы столицы вышли около 300 единиц спецтехники КП “Киевавтодор”.

При этом он не отмечал, что часть из них укладывала асфальт.

Как мы писали ранее, в центре Киева посреди дороги асфальт начал проваливаться просто на глазах.

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