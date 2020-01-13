У Києві катастрофічна ситуація в пологових будинках: медики б'ють на сполох

У пологових будинках Києва за останні п'ять років спостерігається стабільне зниження народжуваності. У центрі медичної статистики "Медстат" повідомили, що народжуваність знизилася майже на 1/5 за такий короткий термін.

Центр проаналізував народжуваність у столиці і прийшов до висновку, що з 2015 по 2020 рік кількість дітей, народжених у київських пологових будинках зменшилася на 19%.

Згідно статистиці, у 2015 в пологових будинках Києва відбулося 40 339 пологів, а на світ з'явилося 40 986 дітей, а в 2019-му - 32 808 і 33 412 - відповідно.

Таким чином, за ці роки кількість народжених у столиці дітей зменшилася на 7,5 тисяч, тобто майже на 19%.

Крім того, стало відомо, що за минулий рік хлопчиків народилося майже на півтори тисячі більше, ніж дівчаток. 17 455 і 15 957 - відповідно.

Незважаючи на повідомлення, що столиця б'є рекорди по народженню двійнят (зокрема, такий був зафіксований у грудні 2019-го), загальна кількість багатоплідних пологів також зменшилася - якщо в 2015 році відбулося 834 таких пологів, то в 2019 році - 726 (721 двійня та 5 трійнят).

Раніше ми повідомляли, що у пологових будинках заборонять брати гроші з породіль. З 1 квітня 2020 року за кожну породіллю Національна служба здоров'я буде виплачувати медичним установам 8500 гривень, і це буде стосуватися як природних пологів, так і пологів шляхом кесаревого розтину.