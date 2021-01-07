У Києві зміниться рух громадського транспорту через локдаун

З завтрашнього дня, 8 січня, в Україні розпочинається локдаун, який триватиме до 24 числа. При цьому на цей період у Києві зміниться робота громадського транспорту.

Інтервали у графіку міських рейсів можуть збільшити. В трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутки будуть пускати стільки пасажирів, скільки сидячих місць в салоні. Про це повідомляє Київська міська адміністрація.

При цьому пасажирів будуть пускати тільки при наявності захисної маски на обличчі.

Крім того, деякі станції метро можуть закрити чи обмежити на вхід або вихід. Про це пасажирів повинні попереджати звуковими повідомленнями.

Також місцева влада закликає жителів і гостей столиці не користуватися громадським транспортом без необхідності.

Варто зазначити, що за словами мера столиці Віталія Кличка, громадський транспорт будуть щодня дезінфікувати.

Раніше стало відомо, що не можна буде купити в магазинах в цей період локдауну. Посилення карантину можуть переглянути в разі зниження захворюваності коронавірусною інфекцією, але остаточне рішення уряд поки не прийняв.

Нагадаємо, медик Вадим Арістов розповів, що січневий локдаун можуть продовжити після 24 січня, оскільки три тижні недостатньо для боротьби з COVID-19.