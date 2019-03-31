У Києві побили скандального блогера: несподівана реакція мережі (фото)

Вибори президента України проходять зі скандалами
Вибори президента України, які стартували о 8:00 31 березня, відзначилися ще одним скандалом. На виборчій дільниці у Києві побили скандального блогера Данила Чикіна. Про це написав на своїй Facebook-сторінці В'ячеслав Маковійчук.
Саме він "підправив обличчя" донецькому блогеру.
"Краще моє фото з виборчої дільниці - підправив обличчя Чикіну Данилу", - написав він.
Про Данила Чикіна відомо те, що з початку окупації Донбасу він втік звідти в РФ і розповідав про "криваву хунту", а через деякий час повернувся до Києва і став "затятим проукраїнцем".
Вибори 2019 - у Києві побили блогера Данила Чикіна (фото: facebook.com/slavamason)
Користувачі мережі активно підтримали героя, який розправився зі скандальним блогером.
Раніше ми писали про те, що українські зірки взяли участь у голосуванні. Фото з виборчих дільниць вони активно публікують в Instagram. У фотопідбірці Лілія Подкопаєва, Руслана Лижичко, Маша Єфросиніна, Катя Осадча, Влад Яма, Олена Мозгова, Микола Тищенко, Ольга Сумська.
Нагадаємо, Таїсія Повалій взяла участь у виборах президента. Але користувачі мережі розкритикували співачку за лицемірство. Instagram-підписники зірки вважають, що Повалій не має права брати участь у виборах, оскільки проживає і виступає в РФ.