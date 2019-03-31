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У Києві побили скандального блогера: несподівана реакція мережі (фото)

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 18:37
У Києві побили скандального блогера: несподівана реакція мережі (фото)
Вибори 2019 - у Києві побили блогера Данила Чикіна (колаж: РБК-Україна)

Вибори президента України проходять зі скандалами

Вибори президента України, які стартували о 8:00 31 березня, відзначилися ще одним скандалом. На виборчій дільниці у Києві побили скандального блогера Данила Чикіна. Про це написав на своїй Facebook-сторінці В'ячеслав Маковійчук.

Саме він "підправив обличчя" донецькому блогеру.

"Краще моє фото з виборчої дільниці - підправив обличчя Чикіну Данилу", - написав він.

Про Данила Чикіна відомо те, що з початку окупації Донбасу він втік звідти в РФ і розповідав про "криваву хунту", а через деякий час повернувся до Києва і став "затятим проукраїнцем".

 

Вибори 2019 - у Києві побили блогера Данила Чикіна (фото: facebook.com/slavamason)

Користувачі мережі активно підтримали героя, який розправився зі скандальним блогером.

  • "Спасибі, друже! Я цього негідника чогось не знав раніше! Тепер ретельно вивчу і продовжу Ваш переможний Чин!"
  • "Респект!"
  • "Головне, що вишиванку одягнув";
  • "Ура! Особисто від мене велике спасибі і респект! Я так і писала, що цьому виродкові обов'язково хтось підправить фізіономію";
  • "Слабенько, судячи з фото. У чувака ї*ало досить чисте. І чи існує відео цього сакраменталтного моменту? Дуже цікаво було б побачити цей момент відплати без ретуші..."
  • "Просто зібратися натовпом і по одному разику уї*ати по пузі, і нехай всім випишуть хуліганку по 250 грн штрафу".

Раніше ми писали про те, що українські зірки взяли участь у голосуванні. Фото з виборчих дільниць вони активно публікують в Instagram. У фотопідбірці Лілія Подкопаєва, Руслана Лижичко, Маша Єфросиніна, Катя Осадча, Влад Яма, Олена Мозгова, Микола Тищенко, Ольга Сумська.

Нагадаємо, Таїсія Повалій взяла участь у виборах президента. Але користувачі мережі розкритикували співачку за лицемірство. Instagram-підписники зірки вважають, що Повалій не має права брати участь у виборах, оскільки проживає і виступає в РФ.

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