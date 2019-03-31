В Киеве избили скандального блогера: неожиданная реакция сети (фото)

Выборы 2019 - в Киеве избили блогера Даниила Чикина (коллаж: РБК-Украина)

Выборы президента Украины проходят со скандалами

Выборы президента Украины, которые стартовали в 8:00 31 марта, отличились еще одним скандалом. На избирательном участке в Киеве избили скандального блогера Даниила Чикина. Об этом написал на своей Facebook-странице Вячеслав Маковийчук.

Именно он "подправил лицо" донецкому блогеру.

"Лучшее мое фото с избирательного участка - подправил лицо Чикину Данилу", - написал он.

О Данииле Чикине известно то, что с начала оккупации Донбасса он сбежал оттуда в РФ и рассказывал о "кровавой хунте", а через некоторое время вернулся в Киев и стал "ярым проукранцем".

Выборы 2019 - в Киеве избили блогера Даниила Чикина (фото: facebook.com/slavamason)

Пользователи сети активно поддержали героя, который расправился со скандальным блогером.

"Спасибо, друг! Я этого негодяя чего-то не знал раньше! Теперь выучу тщательно и продолжу Ваш победоносный Чин!"

"Респект!"

"Главное, что вышиванку надел";

"Ура! Лично от меня большое спасибо и респект! Я так и писала, что этому уроду обязательно кто-то подправит физиономию";

"Слабовато, судя по фото. У чувака е*ало довольно чистое. И да, существует ли видео сего сакраменталтного момента? Очень интересно было бы увидеть этот момент возмездия без ретуши..."

"Просто собраться толпой и по одному разику уе*ать по пузу, и пусть всем выпишут хулиганку по 250 грн штрафа".

Ранее мы писали о том, что украинские звезды приняли участие в голосовании. Фото с избирательных участков они активно публикуют в Instagram. В фотоподборке Лилия Подкопаева, Руслана Лыжичко, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, Влад Яма, Алена Мозговая, Николай Тищенко, Ольга Сумская.

Напомним, Таисия Повалий приняла участие в выборах президента. Но пользователи сети раскритиковали певицу за лицемерие. Instagram-подписчики звезды считают, что Повалий не имеет права принимать участие в выборах, поскольку проживает и выступает в РФ.