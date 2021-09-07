У Києві хулігани топили прокатні велосипеди у фонтані

У Києві хулігани в черговий раз ламають прокатний транспорт. Цього разу вони закинули велосипеди у фонтан. При цьому все знімали на відео, яке опублікували в Instagram.
Про цей інцидент повідомляє Telegram-канал "Хуе**й Київ".
На відео видно, що у фонтані лежить кілька велосипедів.
Зазначимо, що таке поводження з прокатним транспортом в столиці відбувається останнім часом досить часто.
В Україні за умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, є покарання. Максимум, що може бути за таке правопорушення - позбавлення волі на строк до трьох років.
При цьому кримінальна відповідальність загрожує особам, які досягли 16-річчя.
Нагадаємо, в Києві учень впав з козирка школи під час катання на велосипеді. Хлопець хотів зняти відео для TikTok, але приземлення виявилося невдалим.
За попередніми даними, хлопець серйозних травм не отримав, тому викликати швидку допомогу не довелося.
Ми також писали про те, що в Києві підлітки "культурно" відпочили у фітнес-парку "Озеро Лебедине". Вони зламали гойдалки, вирвали лавку і зіпсували покриття.
Відео їх дій з'явилося в мережі. При цьому в коментарях під ним кияни пишуть, що хуліганів необхідно покарати.