У Києві на ходу загорівся тролейбус: салон був повний пасажирів (відео)

У Києві вдень 17 жовтня під час руху загорівся тролейбус №28, який курсує між Лук'янівкою і Виноградарем. Загоряння було такої сили, що на місце довелося викликати ДСНС та медиків швидкої допомоги. Фото і відео опублікував ресурс Київ Оперативний.

Інцидент стався о 15:00. Повідомляється, що в цей час на борту перебувало близько 40 пасажирів.

Водій зупинив тролейбус і спробував загасити його самотужки за допомогою вогнегасників та води, яку він вихлюпував на вогонь з пластикової пляшки.

Тролейбус у Києві загорівся на ходу (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Але спроби були безуспішними, навіть незважаючи на те, що до водія приєдналися проїжджаючі повз автомобілісти.

На жаль, самостійно ліквідувати загоряння не вдалося, тому на місце приїхали рятувальники, які і загасили тролейбус. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Тролейбус у Києві загорівся на ходу (відео: YouTube/Київ Оперативний)

На інцидент відреагували і в прес-службі Київпастрансу.

"На місце викликані оперативні групи пожежників, поліції та служби безпеки компанії. У разі експертна група встановлює причини займання. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Чекаємо висновків експертизи", - написали у прес-службі.

Тролейбус у Києві загорівся на ходу (скрін: facebook.com/KyivOperativ)