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У Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими: з'явилося відео

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 17:31
У Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими: з'явилося відео У Києві загорілася вантажівка з бійцями ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві загорілася вантажівка з військовими ЗСУ прямо під час руху. Інцидент стався 19 лютого вранці біля станції метро "Берестейська".

Відео події, зняте очевидцем, опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Як видно на кадрах, з палаючої вантажівки вискочили військові: один поспішив до двигуна і намагався загасити полум'я, а інші кинулися до водія легковика, який зупинився поруч, і попросили вогнегасник, позаяк своїм одним розв'язати проблему не вдавалося.

Чоловік з готовністю допоміг бійцям, і незабаром пожежу було ліквідовано.

В цей час інші машини просто об'їжджали місце події.

"На щастя, серед багатьох водіїв, які проїжджали повз, знайшовся порядний водій на автомобілі Mercedes, який відразу надав свій вогнегасник", - йдеться в повідомленні.

Судячи з усього, ролик зняв на смартфон один з учасників дорожнього руху, який зупинився і спостерігав за тим, що відбувалося.

Відео: У Києві загорілася вантажівка військових біля метро "Берестейська" 19 лютого

Користувачі мережі жваво коментують інцидент і емоційно обговорюють поведінку інших водіїв, які проїжджали повз.

  • Бл***, сидять і дивляться на своїх коритах. Жесть. З двадцяти тих, хто стояв або проїжджав, тільки один вийшов і допоміг.
  • Буде тепер про що поговорити російським каналам...
  • Дуже яскравий прояв небайдужості суспільства, де всім все пох...
  • Хто проїхав повз, то автоматично "непорядний". А те, що у військовому авто має бути свій потужний вогнегасник - це дрібниці...
  • Спочатку своїм гасили, а потім догасили позиченим. Дуже хороший вчинок. Але один висновок сам собою проситься: в будь-якому авто повинен лежати не мініатюрний вогнегасник для поліції, а нормальний. Щоб вогонь одним вогнегасником загасити (хоча б такий, який горів у відео).

Нагадаємо, нещодавно в Харкові біля вокзалу спалахнула і повністю згоріла маршрутка.

Раніше повідомлялося, що в січні біля Яворівського полігону перекинулася військова вантажівка, і тоді в результаті ДТП постраждали 13 бійців.

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Новини України Життя Київ пожежа грузовик украинские военные инцидент
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