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У Києві грабіжники залишають мітки на дверях квартир: експерт розповів, як діяти (відео)

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Київ, Середа 21 липня 2021 19:15
У Києві грабіжники залишають мітки на дверях квартир: експерт розповів, як діяти (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві грабіжники ставлять мітки на квартирах
Автор: Тетяна Самарук

На Троєщині у Києві невідомі на дверях квартир залишають мітки. Важливо, що ставлять вони їх за певною схемою. Люди припускають, що це можуть робити грабіжники.

Про це розповіла киянка Людмила Танцюра в Facebook-спільноті "Воскресенка + Райдужний".

Як розповіла жінка, завдяки камері відеоспостереження вдалося відстежити, хто ставив незрозумілі мітки.

Коли залишають мітки

Так, подія сталася у вівторок, 20 липня на вулиці Закревського. У день чоловік зайшов в під'їзд одного з житлових будинків і залишив біля кількох квартир мітки – два сірники з пластиліном.

Окрім того, цікаво, що невідомий малював по лівій стороні зеленим, по правій рожевим.

"Подбайте про ваших сусідів, кого немає вдома. Можливо й у вас вже є такі мітки або можуть з'явитися найближчим часом", – написала Танцюра.

У коментарях користувачі пишуть, що це можуть робити "домушники" і потрібно негайно звертатися в поліцію.

Киянка Наталія Баландіна зазначила, що чоловік, який потрапив на камеру нібито відомий палій і залишені мітки – це його почерк.

"Уже кілька разів його фіксували в будинку на Старосільській, влаштував там підпал умисний в під'їзді будинку. Підпалює смітники і ставить під квартирами такі мітки. Бачили на Курнатовського його, в Центрі та Позняках по камерах", - зазначає жінка.

У Києві грабіжники залишають мітки на дверях квартир: експерт розповів, як діяти (відео)У Києві грабіжники залишають мітки на дверях квартир: експерт розповів, як діяти (відео)У Києві грабіжники залишають мітки на дверях квартир: експерт розповів, як діяти (відео)Фото: у Києві невідомі ставлять мітки на квартирах (facebook.com/groups/VosRa)

Що каже експерт

Фахівці радять ставити на дверях якісні замки або встановити хорошу систему охорони.

В ефірі телеканалу "Київ" експерт з безпеки Дмитро Стрижов розповів про "домушників", які ставлять подібні "мітки". Так, зловмисники залишають приліплені сірники на дверях і через кілька днів повертаються в цю квартиру. Якщо відмітка на місці - то господарів будинку немає.

Також він зазначив, що цінні речі краще ховати в сейфах або металевих ящиках.

На думку фахівця, ховати речі потрібно так, щоб ви могли до них дістатися за 5-8 хвилин.

"Наприклад, сейф, металевий ящик і тощо. Це буде гарантією того, що грабіжникам буде важко дістати ваші цінності ", – зазначив Дмитро Стрижов.

Раніше ми повідомляли, що у Києва бабуся обманює людей. Вона росить купити морозива та проїхатись на таксі.

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