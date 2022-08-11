У Києві городяни ігнорують тривогу і залишаються в транспорті (фото)

11 серпня з 12.00 по всій Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Торкнулася вона і столиці. У Києві на всю звучали сирени, але не всі городяни на них реагували.

Про це розповіли в одному з Telegram-каналів столиці.

Під час сирени трамваї стояли

Так, у столиці деяких пасажирів сирена застала в транспорті. Однак далеко не всі пасажири перемістилися в укриття.

Після того, як трамвай зупинився, частина людей вийшла з вагона, проте більшість пасажирів продовжувала перебувати в транспорті або біля нього, на зупинці.

Відзначається, що все ж частина людей перемістилася в підземний перехід, щоб перечекати небезпеку.

У трамваї Києва люди не реагували на сирену (фото: t.me/kyiv)

До слова, комунальний транспорт дотримується розпорядження про зупинку на час тривоги, а маршрутки це рішення ігнорують і продовжують курсувати по місту.