У Києві городяни ігнорують тривогу і залишаються в транспорті (фото)
11 серпня з 12.00 по всій Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Торкнулася вона і столиці. У Києві на всю звучали сирени, але не всі городяни на них реагували.
Про це розповіли в одному з Telegram-каналів столиці.
Під час сирени трамваї стояли
Так, у столиці деяких пасажирів сирена застала в транспорті. Однак далеко не всі пасажири перемістилися в укриття.
Після того, як трамвай зупинився, частина людей вийшла з вагона, проте більшість пасажирів продовжувала перебувати в транспорті або біля нього, на зупинці.
Відзначається, що все ж частина людей перемістилася в підземний перехід, щоб перечекати небезпеку.
У трамваї Києва люди не реагували на сирену (фото: t.me/kyiv)
До слова, комунальний транспорт дотримується розпорядження про зупинку на час тривоги, а маршрутки це рішення ігнорують і продовжують курсувати по місту.
Нагадаємо, що блогер показав абсурдність зупинки транспорту під час тривоги в Києві.
До речі, в Києві під час повітряної тривоги крім транспорту ставиться на паузу і робота магазинів.