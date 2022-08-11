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В Киеве горожане игнорируют тревогу и остаются в транспорте (фото)

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Киев, Четверг 11 августа 2022 14:12
В Киеве горожане игнорируют тревогу и остаются в транспорте (фото) Как в Киеве пассажиры реагируют на сирены (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

11 августа с 12.00 по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Коснулась она и столицы. В Киеве во всю звучали сирены, но не все горожане на них реагировали.

Об этом рассказали в одном из Telegram-каналов столицы.

Во время сирены трамваи стояли

Так, в столице некоторых пассажиров сирена застала в транспорте. Однако далеко не все пассажиры переместились в укрытия.

После того, как трамвай остановился, часть людей вышла из вагона, однако большинство пассажиров продолжала находиться в транспорте или возле него, на остановке.

Отмечается, что все же часть людей переместилась в подземный переход, чтобы переждать опасность.

В Киеве горожане игнорируют тревогу и остаются в транспорте (фото)В Киеве горожане игнорируют тревогу и остаются в транспорте (фото)В трамвае Киева люди не реагировали на сирену (фото: t.me/kyiv)

К слову, коммунальный транспорт придерживается распоряжения про остановку на время тревоги, а маршрутки это решение игнорируют и продолжают курсировать по городу.

Напомним, что блогер показал абсурдность остановки транспорта во время тревоги в Киеве.

Кстати, в Киеве во время воздушной тревоги кроме транспорта ставится на паузу и работа магазинов.

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