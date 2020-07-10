У Києві однорічна дитина повзла сходами з 1 по 5 поверх: батьки навіть не помітили

У Києві дівчинка самостійно "гуляла" сходами багатоповерхівки. Дитина у віці 1 рік і 3 місяці подолала відстань з першого по п'ятий поверх сходової клітки, а батьки відсутність доньки навіть не помітили.

Коли дитину принесли батькам, вони здивувалися, говориться в сюжеті ТСН.

Дитину знайшла дівчина, що живе в цьому будинку. Дівчинка була лише у підгузку і "бодику". Сусідка каже, що горе-батьки не сказали їй навіть спасибі, та й малюкові не особливо зраділи.

Андрій, який живе по сусідству з сім'єю, показує рідкі перегородки на перилах і каже, що дитина просто дивом залишилася ціла. Адже діти в такому віці, як правило, вже вміють ходити, але роблять це дуже невміло, часто падаючи.

Хлопець каже, що до сусідів вже двічі викликав поліцію. Вони постійно п'ють і буянять, за дітьми ніхто не дивиться. Крім однорічної дівчинки, у них є ще трирічний хлопчик.

Дитина часто сидить на підвіконні відчиненого вікна. Батьки в цьому ж приміщенні п'ють і курять - дим стоїть стовпом.

П'ять років тому соцслужби забрали у горе-матері п'ятьох дітей. Всі вони живуть в інших сім'ях. Коли малечу забрали, вони поїхали в Хмельницьку області. З того часу горе-мати встигла народити ще двох і повернутися до столиці. Соцслужби обіцяють взятися за виховання батьків, а поліція виписала їм штраф (від 850 до 1700 грн).

В Києві дитина повзала сходами (відео: YouTube/ТСН)

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