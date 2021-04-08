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У Києві екс-депутат ледве не спалив багатоповерхівку через сварку з дружиною: подробиці розбірок

Автор: Людмила Жукова

У Києві колишній депутат Київради Віталій Даниленко спалив дружині машину і підпалив речі, які стояли в тамбурі квартири.

Нові подробиці інциденту розповіли в сюжеті ТСН.

У квартирі в багатоповерховому будинку на вулиці Героїв оборони живе дружина колишнього депутата з чотирма малолітніми дітьми.

Сусідка Яна перша відчула запах гарі і відкрила пожежні виходи, інші люди навіть не підозрювали, що біля квартири вже вирує пожежа.

Пожежники встигли загасити вогонь до тих пір, поки він не перекинувся на сусідні квартири. Сам палій-депутат нікуди і не зникав, на місці НП його затримала поліція.

В правоохоронних органах розповіли, що між потерпілою та палієм стався конфлікт, після чого чоловік підпалив квартиру.

Консьєржка розповіла, що екс-нардеп проник в будинок за допомогою поліції, дружина просила нікого до них не пускати. Коли поліція поїхала, він почав викидати речі з квартири, а потім підпалив їх.

Кілька днів тому хтось підпалив машину дружини Даниленко. Зараз поліція встановлює всі деталі.

Зараз Віталій перебуває у СІЗО, йому загрожує до 10 років за ґратами за псування особистого майна.

У Києві колишній депутат підпалив квартиру дружині

Як ми писали раніше, українська поп-зірка розповіла, як її бив чоловік-співак.

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