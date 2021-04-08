В Киеве экс-депутат чуть не сжег многоэтажку из-за ссоры с женой: подробности разборок

В квартире в многоэтажном доме на улице Героев обороны живет жена бывшего депутата с четырьмя малолетними детьми.

Соседка Яна первая почувствовала запах гари и открыла пожарные выходы, другие люди даже не подозревали, что возле квартиры уже бушует пожар.

Пожарные успели потушить огонь до тех пор, пока он не перекинулся на соседние квартиры. Сам поджигатель депутат никуда и не пропадал, на месте ЧП его задержала полиция.

В правоохранительных органах рассказали, что между потерпевшей и поджигателем произошел конфликт, после чего мужчина подпалил квартиру.

Консьержка рассказала, что экс-нардеп проник в дом с помощью полиции, жена просила никого к ним не пускать. Когда полиция уехала, он начал выкидывать вещи из квартиры, а потом поджег их.

Несколько дней назад кто-то поджег машину жены Даниленко. Сейчас полиция устанавливает все детали.

Сейчас Виталий находится в СИЗО, ему грозит до 10 лет за решеткой за порчу личного имущества.

В Киеве бывший депутат поджег квартиру жене