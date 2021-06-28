У Києві два дні шукають 5-річного хлопчика: зник на самокаті

Відзначається, що дитина зникла в проміжку з 18.00 до 19.00 27 червня. Він знаходився на вулиці Заболотного, 138 на самокаті марки Globber з колесам, які світяться. Наразі неповнолітнього розшукує поліція.

Прикмети зниклої дитини

Хлопчик приблизно зростом 110 см, у нього коротке русяве волосся.

Був одягнений: коралові шорти з пальмами, блакитна футболка з акулою, крокси чорні на липучках.

У Києві зник п'ятирічний малюк (фото: Київ Оперативний)

Куди дзвонити, якщо ви бачили дитину

У поліції просять, якщо ви володієте якою-небудь інформацією про місцезнаходження дитини, повідомити в Голосіївське УП ГУНП в Києві за телефонами: 098-99-69-875, 525-65-60, або 102.

Дитину знайшли

Дитину знайшли співробітники патрульної поліції в Пирогово. З хлопцем все добре.