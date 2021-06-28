У Києві два дні шукають 5-річного хлопчика: зник на самокаті

У Києві зник п'ятирічний хлопчик. Його звуть Литвиненко Артем. Останній раз його бачили 27 червня в Голосіївському районі на вулиці Заболотного.
Про це повідомляє Київ Оперативний у своєму Telegram-каналі.
Відзначається, що дитина зникла в проміжку з 18.00 до 19.00 27 червня. Він знаходився на вулиці Заболотного, 138 на самокаті марки Globber з колесам, які світяться. Наразі неповнолітнього розшукує поліція.
Хлопчик приблизно зростом 110 см, у нього коротке русяве волосся.
Був одягнений: коралові шорти з пальмами, блакитна футболка з акулою, крокси чорні на липучках.
У поліції просять, якщо ви володієте якою-небудь інформацією про місцезнаходження дитини, повідомити в Голосіївське УП ГУНП в Києві за телефонами: 098-99-69-875, 525-65-60, або 102.
Дитину знайшли співробітники патрульної поліції в Пирогово. З хлопцем все добре.
Нагадаємо, що поблизу населеного пункту Лебедівка Вишгородського району під час купання на Київському водосховищі пропали дві людини, одна з них - дитина.