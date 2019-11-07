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В Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса: отмечала получение прав (видео)

STYLERПроисшествия    07.11.2019 - 17:05
В Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса: отмечала получение прав (видео)
В Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве девушка на "евробляхе" отличилась сразу двумя ДТП

В Киеве произошло сразу два ДТП, виновником которых оказалась девушка, которая в этот день в первый раз села за руль после получения водительского удостоверения. Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

Авария произошла на улице Георгия Гонгадзе, 5 (Подольский район). Водитель за рулем Volkswagen (госномер WOR08626 Pl) возрастом около 30 лет въехала в бетонную ограду. Девушка пыталась выехать и немного пережала педаль газа, а затормозить не успела.

К месту происшествия сбежались люди, чтобы спросить все ли у водителя нормально. Девушка извинилась и объяснила, что получила права сегодня, а к автомобилю еще не привыкла.

А через 20 минут она врезалась в припаркованный автомобиль на другой стороне улицы. Водитель пострадавшего авто вызвал полицию, которая и выяснила, что дама попросту была пьяна. На драгере 1,65 промилле (при норме 0,2).

За кермом цього #Volkswagen (#WOR08626 Pl) перебувала панянка (років до 30), яка на проспекті Георгія Гонгадзе, 5, в’їхала у бетонну загорожу. Намагаючись виїхати, трохи перебільшила з газом, не встигла загальмувати, а тому через бровку залетіла прямо на газон. До неї одразу підбігли люди, щоб запитати чи все у неї ок. Дівчина вибачилася і відповіла, що лише сьогодні отримала водійське посвідчення і ніяк не може звикнути до авто. Мабуть, гострих відчуттів пані таки бракувало і вже через хвилин 20 на іншій стороні вулиці, неподалік від місцевого управління поліції, вона в‘їхала у припаркований автомобіль. Знову казочка про посвідчення та авто, але власник побитого авто вирішив викликати поліції. Лише правоохоронці змогли розпізнати, що жінка просто п‘яна і тому здійснює такі кульбіти за кермом. Не помилилися, #Драгер показав 1,65 проміле.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 6 листопада 2019 р.


В Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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