У Києві дівчина викрала машину нового знайомого: хотіла подивитися на ялинку

У Києві випила дівчина викрала авто нового знайомого (колаж РБК-Україна)

У Києві дівчина викрала машину у свого нового знайомого, з яким познайомилася в інтернеті. У 2 години ночі в поліцію звернувся чоловік і повідомив, що його нова знайома вкрала машину. Він залишив її на стоянці біля магазину з ключами всередині, дівчина була в авто. Коли повернувся з покупками - машини на місці не виявилося, як і дівчини. Тоді він звернувся в поліцію.

Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook, після виявлення відсутності автомобіля, чоловік намагався додзвонитися до знайомої, однак на дзвінки вона не відповідала. За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейським вдалося розшукати автомобіль.

Дівчина викрала автомобіль і хотіла подивитися на ялинку (фото: Київ Оперативний)

Як виявилося, дівчина була трохи напідпитку. Алкотест показав 0,24 проміле. Крім того, у неї не було водійських прав. Вона пояснила, що очікуючи в автомобілі свого знайомого, який пішов у магазин, їй раптом захотілося покататися і подивитися на новорічну ялинку. Прихопивши з собою товариша, щоб не було сумно, вона вирушила туди.

До речі, заявник відмовився від написання заяви на знайому з приводу незаконного заволодіння і, приїхавши на місце події, забрав свій автомобіль.

Інспектори склали на дівчину адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

Як ми писали раніше, в Харкові неадекватний таксист висадив дівчину з машини на половині шляху. Конфлікт стався через те, що пасажирка попросила водія надіти маску.