У Києві дівчина побилася з батьком після того як в'їхала в його Мерседес

У Києві дівчина влаштувала бійку з батьком після ДТП (колаж: РБК-Україна)

Дівчина побилася з батьком після того як пошкодила його машину

Мешканці Києва стали свідками сімейної драми, яка розгорнулася на вулиці Велика Васильківська. Дівчина на Мерседесі випадково в'їхала в інший Мерседес. Водій дістав дівчину з авто і почав бити. Пізніше стало відомо, що це її батько, з яким у дівчини до цього був конфлікт.

Чоловіка трохи заспокоїли, але дівчина це так просто не залишила, і вирішила йому помститися. Вона підійшла до авто і почала ламати бічні дзеркала заднього виду. Після чого чоловік поїхав. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Якийсь незрозумілий екшн Як повідомляє автор відео, на Великій Васильківській, жінка на #Mercedes випадково в'їхав їхала у... Опубліковано Київ Оперативний Середа, 21 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, п'яна жінка на лисій гумі влаштувала перегони по Києву. При цьому в салоні автомобіля знаходилась дитина. Вона їхала на великій швидкості, виїжджала на зустрічну смугу і скоїла ДТП, після якої поїхала.

Автомобіль помітили на бульварі Перова. Кілька очевидців відразу зателефонували в поліцію і повідомили, що автомобіль Mercedes летить по зустрічній смузі.

Жінка-водій заперечувала скоєння ДТП і порушення правил дорожнього руху. Вона заявила, що патрульні зупинили її без будь-якої причини.

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