П'яна жінка на лисій гумі влаштувала перегони по Києву: у машині була дитина (відео)

У Києві п'яна жінка влаштувала перегони по зустрічній смузі (Колаж РБК-Україна)

Жінка-водій заперечувала, що порушила правила і вживала алкоголь

У Києві камери відеоспостереження зафіксували перегони, які влаштувала жінка на автомобілі Mercedes. Вона ганяла на великій швидкості виїхала на зустрічну смугу і скоїла ДТП.

Записи камер спостереження опублікували на сторінці патрульної поліції Києва в соціальній мережі Facebook. Скажений автомобіль зафіксували на бульварі Перова у столиці. Кілька очевидців відразу зателефонували на гарячу лінію 102 і повідомили, що автомобіль Mercedes летить по зустрічній смузі. Крім того, стало відомо, що водій скоїв ДТП та залишив місце події.

Патрульні поліцейські швидко виявили порушника і ним виявилася жінка в стані алкогольного сп'яніння. Машину зупинили на вулиці Курнатовського. На передньому колесі зовсім не було гуми, а в салоні поліцейські виявили малолітню дитину.

Жінка-водій заперечувала скоєння ДТП і порушення правил дорожнього руху. Вона стверджувала, що патрульні зупинили її без всякої на те причини. Від тесту на драгері вона не стала відмовлятися і виявилося, що у неї 1,6 проміле алкоголю.

Був залишений протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), а також по частині 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння) та постанову за рух по зустрічній смузі. Автомобіль було вилучено і відправлено на штрафмайданчик.

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