В Киеве девушка подралась с отцом после того как въехала в его Мерседес

В Киеве девушка устроила драку с отцом после ДТП (коллаж: РБК-Украина)

Девушка подралась с отцом после того как повредила его машину

Жители Киева стали свидетелями семейной драмы, которая развернулась на улице Большая Васильковская. Девушка на Мерседесе случайно въехала в другой Мерседес. Водитель достал девушку из авто и начал бить. Позже стало известно, что это ее отец, с которым у девушки до этого был конфликт.

Мужчину немного успокоили, но девушка это так прост не оставила, и решила ему отомстить. Она подошла к авто и начала ломать боковые зеркала заднего вида. После чего мужчина уехал. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Якийсь незрозумілий екшн Як повідомляє автор відео, на Великій Васильківській, жінка на #Mercedes випадково в‘їхала у... Опубліковано Киев Оперативный Середа, 21 жовтня 2020 р.

Напомним, пьяная женщина на лысой резине устроила гонки по Киеву. При этом в салоне автомобиля находился ребенок. Она ехала на большой скорости, выезжала на встречную полосу и совершила ДТП, после которого уехала.

Автомобиль заметили на бульваре Перова. Несколько очевидцев сразу позвонили в полицию и сообщили, что автомобиль Mercedes летит по встречной полосе.

Женщина-водитель отрицала совершение ДТП и нарушение правил дорожного движения. Она заявила, что патрульные остановили ее без какой-либо причины.

Мы также писали о том, что в Харькове водитель внедорожника Kia Sorento вылетела в реку из-за того, что на дорогу выбежала кошка. Женщина попыталась избежать наезда на животное, и неудачно сделала маневр в сторону бордюра. После этого она вылетела в воду.