У Києві дівчинка-підліток налякала дикою витівкою: могли постраждати люди

У Києві дівчинка-підліток прямо на вулиці стріляла з пістолета. Куля дивом не потрапила в когось. На щастя, перехожих поруч не було.

Про дику витівку дитини розповіли на відео, опублікованому на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Звичайні підліткові ігри. Добре, що не потрапила в когось. Нічого ж такого, так?" - підписав ролик авто відео.

У ролику можна побачити дівчинку, яка стріляє з пістолета, а потім злякавшись тікає.

У Києві дівчинка стріляла з пістолета

Українці висловили свій гнів в коментарях і зазначили, що батьки не стежать за своїми дітьми.