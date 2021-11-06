У Києві десятки тисяч людей сидять без води: фото масштабної НП

Так, інцидент стався у суботу, 6 листопада. Зокрема, люди через прорив труби змушені ходити з пляшками у пошуках води.

"Сьогодні самий трендовий спосіб знайомства - вийти з баклажкою, побачити об'єкт і запитати: а де ви воду брали? А потім: ой, довела влада країну (то вже від віку залежить)", - йдеться у повідомленні.

Так, "Апострофу" розповіли, що відбувся прорив магістральної труби 1400 мм на окружній дорозі. Окрім того, воду обіцяли дати о 12:00, потім переносили на 15:00, далі на 18:00, а тепер кажуть про 23:00.

У Києві через прорив труби у людей немає (acebook.com/groups/borshagovka)

У коментарях користувачі пишуть, що вже добу у них немає води.