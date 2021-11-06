RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві десятки тисяч людей сидять без води: фото масштабної НП

Автор: Тетяна Самарук

У Києві у Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах через прорив труби десятки тисяч людей сидять без води майже добу.

Про це у Facebook-спільноті "Борщагівка" скаржаться місцеві жителі.

Так, інцидент стався у суботу, 6 листопада. Зокрема, люди через прорив труби змушені ходити з пляшками у пошуках води.

"Сьогодні самий трендовий спосіб знайомства - вийти з баклажкою, побачити об'єкт і запитати: а де ви воду брали? А потім: ой, довела влада країну (то вже від віку залежить)", - йдеться у повідомленні.

Так, "Апострофу" розповіли, що відбувся прорив магістральної труби 1400 мм на окружній дорозі. Окрім того, воду обіцяли дати о 12:00, потім переносили на 15:00, далі на 18:00, а тепер кажуть про 23:00.

У Києві через прорив труби у людей немає (acebook.com/groups/borshagovka)

У коментарях користувачі пишуть, що вже добу у них немає води.

  • Який жах! Така масштабна аварія, ремонтувати повинні вдень та ночі;
  • Це спеціально зробили, аби людей зблизити;
  • Ми без води з вчорашнього дня;
  • Водоканал попереджав, що буде знижено тиск води через масштабну аварію;
  • Колт вже відремонтують, скільки можна.

Раніше ми повідомляли, що у Києві масштабний прорив теплотраси. Без опалення залишилися два житлових будинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
вода