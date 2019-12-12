У Києві зухвало пограбували гламурну екс-депутатку: усі деталі

У Києві пограбували депутата Верховної Ради VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка Альону Кошелєву. У екс-нардепа та світської левиці вкрали сумочку, яку вона необачно залишила в своєму Range Rover, поки була в ресторані.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. 29-річна гламурна екс-нардеп заїхала повечеряти в один зі столичних закладів на вулиці Мечникова. Коли повернулася, особисті речі були викрадені з салону автомобіля.

Альона Кошелєва (фото: instagram.com/kosheleva__alena)

Екс-нардеп написала заяву в поліцію, де було відкрито кримінальну справу за фактом крадіжки. У поліції кажуть, що спрацювали так звані "барсеточники". Вони вправно розкривають автомобілі за допомогою спецобладнання з код-граберами.

Соратниця Ляшка заявила про пропажу особистих документів, водійських прав, паспорта. Крім того в сумочці було більше 20 тисяч гривень і півтори тисячі доларів.

Альона Кошелєва з Олегом Ляшком (фото: instagram.com/kosheleva__alena)

Варто зазначити, що перш ніж стати політиком, Кошелєва працювала адміністратором в ресторані. А в 2014 опинилася під номером 24 списку партії Ляшка. В її особовій справі було зазначено, що вона волонтер у Харківському військовому госпіталі, але в середовищі волонтерів її не знають.

Під час депутатства у Раді Кошелєва запам'яталася золотим iPhone, охоронцями і дорогими look-ами.