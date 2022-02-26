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У Києві за день було вбито близько 60 диверсантів

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Київ, Субота 26 лютого 2022 03:36
У Києві за день було вбито близько 60 диверсантів Фото: у Києві за день вбили близько 60 диверсантів (Getty Images)
Автор: Styler

У Києві 25 лютого за день було вбито близько 60 диверсантів. Крім того, затримали десятки людей, які залишали мітки для ворога.

Про це повідомляє радник глави МВС України Віктор Андрусів на своїй сторінці в Facebook.

"У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Міноборони відзвітували про втрати Російської Федерації. Понад 500 одиниць техніки і майже 3 тисячі солдатів. Ці дані були станом на 15:00 25 лютого.

Було знищено до 80 танків, бойових броньованих машин різних типів-516, літаків - 10, і вертольотів - 7, особового складу - 2800.

Ми також писали про те, що українські захисники під Конотопом (Сумська область) спалили близько 40 одиниць техніки російських окупантів.

Після важких боїв і втрат ворожі війська зробили зупинку біля Конотопа. При цьому у них були проблеми з пальним і постачанням.

"Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити паливо. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовані випадки мародерства торгових закладів з боку російських окупантів", - розповіли українські військові.

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