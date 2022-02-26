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В Киеве за день было убито около 60 диверсантов

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Київ, Суббота 26 февраля 2022 03:36
В Киеве за день было убито около 60 диверсантов Фото: в Киеве за день убили около 60 диверсантов (Getty Images)
Автор: Styler

В Киеве 25 февраля за день было убито около 60 диверсантов. Кроме того, задержали десятки человек, которые оставляли метки для врага.

Об этом сообщает советник главы МВД Украины Виктор Андрусив на своей странице в Facebook.

"В Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны отчитались о потерях Российской Федерации. Более 500 единиц техники и почти 3 тысячи солдат. Эти данные были по состоянию на 15:00 25 февраля.

Было уничтожено до 80 танков, боевых бронированных машин разных типов - 516, самолетов - 10, и вертолетов - 7, личного состава - 2800.

Мы также писали о том, что украинские защитники под Конотопом (Сумская область) сожгли около 40 единиц техники российских оккупантов.

После тяжелых боев и потерь вражеские войска сделали остановку возле Конотопа. При этом у них были проблемы с горючим и снабжением.

"Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить топливо. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов", - рассказали украинские военные.

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