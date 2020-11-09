У Києві дідусь пакетом збив мотоцикліста-хама: водій жорстоко помстився

У Києві пенсіонер збив пакетом мотоцикліста (колаж: РБК-Україна)

У Києві водій мотоцикла мчав по тротуару, але пенсіонер не витримав хамської їзди

У Києві водій-мотоцикліст вирішив покататися по пішохідній зоні, але був зупинений дідусем з пакетом в руках. Цим самим пакетом він уперіщив порушника, зупинивши його.

Але пенсіонера, який прагнув справедливості, збили з ніг і побили водій разом зі своїм товаришем. Відео події з'явилося в Facebook Костянтина Андірюка.

"Наші громадяни деградують, або мені здається? МотоМудаки, як справжні мудаки, пруть тротуарами! Літній чоловік зробив їм справедливе зауваження пакетом. Мудаки побили літнього чоловіка!" - підписані кадри.

У цей момент хтось з товаришів порушника радісно вигукнув: "Це Київ, дитинко!".

Наші громадяни деградують, чи мені здається? МотоМудаки, як справжні мудаки, перли тротуарами! Літній чоловік зробив їм справедливе зауваження пакетом! Мудаки побили літню людину! Posted by Костянтин Андріюк on Sunday, November 8, 2020

У Києві пенсіонер збив пакетом мотоцикліста і був побитий (відео: facebook.com/Andriyak)

В коментарях дали посилання на Instagram мотоцикліста, який, як пише, що є офіційним представником швейцарської компанії Motorex. Він якраз їхав на брендовому IRBIS TTR 110. Про це написав користувач Олексій Братущак.

Скріншот коментарів

Сам "герой" сюжету похвалився, що вдарив старого в груди.

Скріншот коментарів

Раніше ми писали, що жителі Дніпра самостійно встановили біля дев'ятиповерхівки 11 "лежачих поліцейських". З'явилося відео з цим абсурдним рішенням. Водії лаються, долаючи "смугу перешкод", а от мешканцям загрожує штраф за зіпсовану дорогу.