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В Киеве дедушка пакетом сбил мотоциклиста-хама: водитель жестоко отомстил

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 12:40
В Киеве дедушка пакетом сбил мотоциклиста-хама: водитель жестоко отомстил
В Киеве пенсионер сбил пакетом мотоциклиста (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель мотоцикла мчался по тротуару, но пенсионер не выдержал хамской езды

В Киеве водитель-мотоциклист решил прокатиться по пешеходной зоне, но был остановлен дедушкой с пакетом в руках. Этим самым пакетом он огрел нарушителя, остановив его.

Но пенсионера, жаждущего справедливости, сбили с ног и избили водитель вместе со своим товарищем. Видео происшествия появилось в Facebook Константина Андирюка.

"Наши граждане деградируют, или мне кажется? МотоМудаки, как настоящие мудаки, прут тротуарам! Пожилой мужчина сделал им справедливое замечание пакетом. Мудаки избили пожилого человека!" - подписаны кадры.

В этот момент кто-то из товарищей нарушителя радостно выкрикнул: "Это Киев, детка!".

Наші громадяни деградують, чи мені здається? МотоМудаки, як справжні мудаки, перли тротуарами! Літній чоловік зробив їм справедливе зауваження пакетом! Мудаки побили літню людину!

Posted by Костянтин Андріюк on Sunday, November 8, 2020

В Киеве пенсионер сбил пакетом мотоциклиста и был избит (видео: facebook.com/Andriyak)

В комментариях дали ссылку на Instagram мотоциклиста, который, как пишет, что является официальным представителем швейцарской компании Motorex. Он как раз ехал на брендовом IRBIS TTR 110. Об этом написал пользователь Алексей Братущак.

В Киеве дедушка пакетом сбил мотоциклиста-хама: водитель жестоко отомстил

Скриншот комментариев

Сам "герой" сюжета похвастался, что ударил старика в грудь.

В Киеве дедушка пакетом сбил мотоциклиста-хама: водитель жестоко отомстил

Скриншот комментариев

Ранее мы писали, что жители Днепра самостоятельно установили возле девятиэтажки 11 "лежачих полицейских". Появилось видео с этим абсурдным решением. Водители ругаются, преодолевая "полосу препятствий", а вот жителям грозит штраф за испорченную дорогу.

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