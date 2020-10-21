Як у Києві святкуватимуть Новий рік 2021: рекордна ялинка та ліміт на відвідувачів

У столиці визначилися з новорічними святковими заходами
У Києві Новий рік 2021 будуть відзначати в умовах пандемії та карантинних обмежень, і багато звичних елементів урочистості доведеться скасувати. Однак найважливіший символ головного зимового свята - новорічну ялинку на Софійській площі - все одно встановлять, причому дерево обіцяють рекордно високим.
Крім того, в столиці не відмовляться і від традиційної ярмарки, але працювати вона буде за особливими правилами. Про це передає ТСН.
Саме святкування Нового року та організація заходів у Києві має обійтися в 35 мільйонів гривень, причому майже всі кошти нададуть меценати, а з міської скарбниці піде тільки 200 тисяч.
Нагадаємо, що в Україні нещодавно продовжили карантин та ввели нові заборони у зв'язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус.
Також повідомлялося, що в Україні за рішенням Кабінету міністрів обмежать кількість учасників масових зібрань.