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Як у Києві святкуватимуть Новий рік 2021: рекордна ялинка та ліміт на відвідувачів

Автор: Володимир Костирін

У столиці визначилися з новорічними святковими заходами

У Києві Новий рік 2021 будуть відзначати в умовах пандемії та карантинних обмежень, і багато звичних елементів урочистості доведеться скасувати. Однак найважливіший символ головного зимового свята - новорічну ялинку на Софійській площі - все одно встановлять, причому дерево обіцяють рекордно високим.

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Крім того, в столиці не відмовляться і від традиційної ярмарки, але працювати вона буде за особливими правилами. Про це передає ТСН.

Саме святкування Нового року та організація заходів у Києві має обійтися в 35 мільйонів гривень, причому майже всі кошти нададуть меценати, а з міської скарбниці піде тільки 200 тисяч.

Як святкуватимуть Новий рік у Києві під час карантину

  • Київські чиновники запевнили, що цього разу хвойна красуня біля Софії Київської буде заввишки понад 30 метрів. Правда, дерево вперше в цьому році вирішили встановити вже штучним. Починати роботи по монтажу хочуть в листопаді.
  • Заплановано, що в основі ялинки буде гігантський пень з фотозоною та казковими персонажами.
  • Всю територію площі, де буде організоване новорічне містечко, накриють куполом з ілюмінацією.
  • Для прикраси новорічної ялинки та всього "містечка" піде 20 кілометрів гірлянд.
  • На відвідування киянами та гостями столиці такого святкового ярмарку на площі буде встановлено ліміт на кількість відвідувачів: тільки до ста людей.
  • Там же на площі також організують точки з продажу гарячих напоїв і страв, але продавати з лотків будуть на винос. Традиційного фудкорту не буде.
  • Музика в "містечку" очікується тільки фонова - від живих концертів і виступів вирішили відмовитися.

Нагадаємо, що в Україні нещодавно продовжили карантин та ввели нові заборони у зв'язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус.

Також повідомлялося, що в Україні за рішенням Кабінету міністрів обмежать кількість учасників масових зібрань.

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