У Києві страйкують кур'єри служби доставки: "доходи вже не покривають ризиків"

У Києві кур'єри популярної служби доставки почали страйкувати - працівники скаржаться на зниження виплат і хочуть привернути увагу до небезпечних умов праці та відсутність страхування.
Про це передали на Facebook-сторінці громадської організації "Трудові ініціативи".
Йдеться про кур'єрів доставки їжі сервісу Bolt Food, які обурюються змінами умов праці.
В ході страйку кур'єри щодня після 14:00 вимикають додаток платформи, щоб компанія не могла виконувати свої функції через брак робочих рук.
Також доставщики на знак підтримки протесту вішають на свої рюкзаки наклейки з написом "Кур'єри оголошують страйк", розклеюють постери на місцях скупчення колег із закликом долучатися до страйку, на вулицях столиці почали з'являтися відповідні графіті.
У Києві кур'єри Bolt Food почали страйк (фото: facebook.com/gotrudovi)
За словами одного з кур'єрів, страйк почався після зниження виплат майже на 50%.
"Витрати на транспорт ті ж, ризики ті ж, а грошей вдвічі менше. Це нас обурило! Постійно чуєш про товаришів, які потрапили в ДТП, лікуються, мали операцію тощо.. Якщо постраждаєш сам - має бути певна "подушка", щоб не залишитися голодним хоча б на час лікування. А зараз ти працюєш фактично "на сьогодні". Доходи вже не покривають ризиків", - пояснив працівник служби доставки Артем.
Своєю чергою в Bolt Food вже відреагували на ситуацію і заявили, що з першого дня запуску сервісу в Україні компанія надає страховку для своїх кур'єрів, передає Retailers.ua.
За словами регіонального менеджера компанії в Україні Ігоря Шрамка, високий прибуток кур'єра "формується внаслідок поєднання базового доходу і бонусів і забезпечується завдяки наявності достатньої кількості замовлень".
"Саме тому ми залишаємо за собою право комбінувати ці інструменти. Разом з тим дохід кур'єрів нашої платформи є стабільно високим завдяки тому, що кількість замовлень постійно збільшується. Надалі ми плануємо продовжувати стимулювати зростання попиту на послугу Bolt Food, інвестуючи в цей напрямок. Така політика буде економічно вигідною як для компанії, так і для кур'єрів", - прокоментував він.
Нагадаємо, раніше експерт розповів, як перевірити якість доставки їжі та що робити, якщо замовлення зіпсований.
Також ми писали про те, що на Прикарпатті страйкують вчителі понад 20 шкіл через борги по зарплатах.