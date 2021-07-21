У Києва бабуся обманює людей: просить купити морозива та проїхатись на таксі (відео)

Як бабуся обдурює киян

Так, подія сталася 20 липня на вулиці Володимира Антоновича.

Хлопець вирішив допомогти бабусі, яка звернулася до нього і попросила викликати таксі.

"Виходжу з двору і бачу літня жінка стоїть і в три погибелі скрутилася, і не може до поручня дотягнутися, років під 90 їй. А там підйом трохи й важко підійматися. То я кажу "допомогти Вам?". Вона каже "виклич мені таксі, бо я внучок, помираю, в мене діабет, і мені терміново щось солодке треба з’їсти", – розповів Роман Пелех.

Хлопець все-таки вирішив зайти до магазину і купити бабусі морозива, щоб їй не стало погано. Окрім того, він намагався викликати таксі. Він віддав морозиво, яке бабуся одразу з'їла і помічає, що перехожі дають їй гроші та вибачаються, що не змогли знайти магазин, де продаються заморожені ласощі.

Таксі не вийшло викликати, тож хлопець повіз шахрайку на своєму автомобілі. Радісна пенсіонерка попросила її відвезти до ресторану "Пузата Хата", адже їй захотілось борщику. Як розповіла бабуся, вдома вона нібито страждає від того, що її родичі хочуть її отруїти.

За 40 хвилин хлопець відвіз літню жінку до кафе. Але там вона його попросила допомогти їй і наказала купити їй борщу.

Що відомо про шахрайку

Однак, там Роман вже зрозумів, що бабуся ним маніпулює. Роман Пелех зрозумів, По дорозі до авто він згадав, що у літньої жінки був манікюр і ідеальні зуби.

Окрім того, товариш хлопця йому розповів, що ця бабуся відома аферистка, яка вдома живе з 20 собаками, а цуценят вона вбиває і підкидає сусідам у шахту ліфта, щоб нашкодити їм.

У коментарях користувачі вражені від історії хлопця та пишуть, що теж чули про цю бабусю.