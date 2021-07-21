В Киеве старушка обманывает людей: просит купить мороженого и прокатиться на такси (видео)

Как бабушка обманывает киевлян

Так, событие произошло 20 июля на улице Владимира Антоновича.

Парень решил помочь бабушке, которая обратилась к нему и попросила вызвать такси.

"Выхожу со двора и вижу пожилая женщина стоит и в три погибели скрутилась, и не может до поручня дотянуться, лет под 90 ей. А там подъем немного и трудно подниматься. Я говорю "помочь Вам?". Она говорит "вызови мне такси, потому что я внучек, умираю, у меня диабет, и мне срочно что – то сладкое надо съесть", - рассказал Роман Пелех.

Парень все-таки решил зайти в магазин и купить бабушке мороженого, чтобы ей не стало плохо. Кроме того, он пытался вызвать такси. Он отдал мороженое, которое бабушка сразу съела и замечает, что прохожие дают ей деньги и извиняются, что не смогли найти магазин, где продаются замороженные лакомства.

Такси не получилось вызвать, поэтому парень повез мошенницу на своем автомобиле. Радостная пенсионерка попросила ее отвезти в ресторан "Пузата Хата", ведь ей захотелось борщу. Как рассказала бабушка, дома она якобы страдает от того, что ее родственники хотят ее отравить.

За 40 минут парень отвез пожилую женщину в кафе. Но там она его попросила помочь ей и приказала купить ей борща.

Что известно о мошеннице

Однако, там Роман уже понял, что бабушка им манипулирует. По дороге к авто он вспомнил, что у пожилой женщины был маникюр и идеальные зубы.

Кроме того, товарищ парня ему рассказал, что эта бабушка известная аферистка, которая дома живет с 20 собаками, а щенков она убивает и подбрасывает соседям в шахту лифта, чтобы навредить им.

В комментариях пользователи поражены от истории парня и пишут, что тоже слышали об этой бабушке.