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В Киеве старушка обманывает людей: просит купить мороженого и прокатиться на такси (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в центре города орудует пожилая женщина, которая притворяется больным диабетом, и просит купить ей "сладенького" и подвести на такси.

Об этом на своей странице в Facebook написал Роман Пелех.

Как бабушка обманывает киевлян

Так, событие произошло 20 июля на улице Владимира Антоновича.

Парень решил помочь бабушке, которая обратилась к нему и попросила вызвать такси.

"Выхожу со двора и вижу пожилая женщина стоит и в три погибели скрутилась, и не может до поручня дотянуться, лет под 90 ей. А там подъем немного и трудно подниматься. Я говорю "помочь Вам?". Она говорит "вызови мне такси, потому что я внучек, умираю, у меня диабет, и мне срочно что – то сладкое надо съесть", - рассказал Роман Пелех.

Парень все-таки решил зайти в магазин и купить бабушке мороженого, чтобы ей не стало плохо. Кроме того, он пытался вызвать такси. Он отдал мороженое, которое бабушка сразу съела и замечает, что прохожие дают ей деньги и извиняются, что не смогли найти магазин, где продаются замороженные лакомства.

Такси не получилось вызвать, поэтому парень повез мошенницу на своем автомобиле. Радостная пенсионерка попросила ее отвезти в ресторан "Пузата Хата", ведь ей захотелось борщу. Как рассказала бабушка, дома она якобы страдает от того, что ее родственники хотят ее отравить.

За 40 минут парень отвез пожилую женщину в кафе. Но там она его попросила помочь ей и приказала купить ей борща.

Что известно о мошеннице

Однако, там Роман уже понял, что бабушка им манипулирует. По дороге к авто он вспомнил, что у пожилой женщины был маникюр и идеальные зубы.

Кроме того, товарищ парня ему рассказал, что эта бабушка известная аферистка, которая дома живет с 20 собаками, а щенков она убивает и подбрасывает соседям в шахту лифта, чтобы навредить им.

В комментариях пользователи поражены от истории парня и пишут, что тоже слышали об этой бабушке.

  • Говорят, у нее даже справка есть, для особых случаев, типа неуравновешенная;
  • Как на умирающего человека она достаточно бодра. Вот, что мороженое делает с людьми;
  • Как бы в самом деле диабет, и гипогликемия - то была бы гайки. Нужны быстрые углеводы, а мороженое не слишком быстро начинает действовать;
  • Я так когда-то на В. Василевской одну женщину на лавочке реанимировала. А она пришла в себя и послала меня. Ну ничего, такое тоже должно быть в жизни;
  • Прихлопнуть бабушку надо, а не просто "не ведитесь".

Ранее мы сообщали, что в Киеве мошенники придумали новую схему с таксистами.

Мы также писали о том, украинцев предупредили о новом мошенничестве.

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