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У Києві обстріляли з автомата ринок: люди бояться виходити з будинків

STYLERЖиття    07.05.2020 - 08:28
У Києві обстріляли з автомата ринок: люди бояться виходити з будинків
На Троєщині в Києві обстріляли ринок (колаж РБК-Україна)

У Києві невідомий вночі обстріляв продуктовий ринок

У Києві в ніч на 6 травня обстріляли продуктовий ринок. Це сталося в спальному районі Троєщина. Невідомий відкрив вогонь з автомата по будівлі базару. Місцеві жителі вже називають свій район Чикаго, через те, що такий випадок далеко не перший. В цей раз кулі потрапили у вікна житлових будинків і припарковані поруч автомобілі. Люди бояться виходити на вулицю, побоюючись за своє життя. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Місцевий житель Андрій розповів про події тієї ночі, каже, стріляли з автомата Калашникова.

"Вона якось пішла по дотичній, не розумію як. Але кулю експерти з райвідділу забрали. Моя дружина тепер боїться виходити з дитиною на вулицю", – зазначив Андрій.

Кілька куль розбили вікна припаркованих машин. Також сліди від обстрілу видно в кожній вітрині магазину.

"У нас "Чикаго" триває вже дев'ятий місяць. Плюс мінус від ста тисяч гривень. Всі реклами, всі шибки", – розповів чоловік.

У Києві обстріляли з автомата ринок: люди бояться виходити з будинківКулі потрапили у вікна житлових будинків (Скріншот/ТСН)

В поліції запевняють, що вже взяли всі речові докази на експертизу й у слідства є три версії події. Які, поки що не розголошують.

"Зараз правоохоронці розглядають дві версії, а точніше навіть три", – розповіла прес-офіцер Деснянського управління поліції Наталія Федоровська .

У Києві обстріляли ринок (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, силовики затримали групу, що видавала себе за поліцейських для вчинення злочинів.

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