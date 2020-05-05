Силовики затримали групу, яка видавала себе за поліцейських для вчинення злочинів

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Затримані займалися викраденням людей, здирництвом та іншими протиправними діями

У Київській області поліція затримала злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських для скоєння злочинів різного роду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Затримані займалася викраденням людей, здирництвом та іншими протиправними діями.

"Група спортивних молодих людей займалася вчиненням тяжких злочинів на території області. Викрадення людей, вимагання, розбійні напади та збут наркотиків змовники здійснювали, представляючись співробітниками поліції. Псевдокопів затримали під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки НПУ і поліції Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, останнім зі злочинів фігурантів справи було викрадення 18-річного жителя Бориспільського району.

"У вечірній час він повертався додому, зловмисники напали на нього, побили й насильно посадили в одного зі своїх автомобілів. Хлопця вивезли в поле, де знову побили, відібрали документи, банківські картки (з яких відразу перевели готівкові кошти на свої карти), а потім, погрожуючи застосуванням зброї, змусили на відео телефону обмовити себе і зізнатися у поширенні наркотиків", - йдеться в повідомленні поліції.

Крім того, нападники почали вимагати "відкупні" в розмірі 1,5 тисячі доларів під загрозою поширення відео.

"Під тиском потерпілий погодився. Його привезли до будинку, де жила його бабуся. Щоб онука відпустили, жінка віддала останні гроші - 1100 гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на зловмисників відкрили провадження по ч. ст 2. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Нацполіція вікрилу на Київщині злочину групу, яка видавала себе за поліцейських *Нацполіція вікрилу на Київщині злочину групу, яка видавала себе за поліцейських (ВІДЕО, ФОТО)* (коментар: речник ДВБ НП України Олеся Бойко) *Група спортивних молодиків займалася вчиненням тяжких злочинів на території області. Викрадення людей, вимагання, розбійні напади та збут наркотиків змовники скоювали, представляючись співробітниками поліції. Псевдокопів затримали під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та поліції Київщини.* У березні 2020 року працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України отримали оперативну інформацію щодо групи осіб, яка, видаючи себе за співробітників поліції, вчинила низку тяжких злочинів. Оперативники Управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських, ДВБ НПУ провели перевірку і встановили обставини одного із останніх злочинних епізодів групи. З корисливих мотивів п'ятому ятеро осіб влаштували засідку в селі Мартусівка Бориспільського району Київщини. Дочекавшись, коли 18-річний місцевий мешканець у вечірній час повертався додому, зловмисники напали на нього, побили і силоміць посадили до одного зі своїх автомобілів. Хлопця вивезли в поле, де знову побили, відібрали документи, банківські картки (з яких відразу переказали наявні кошти на свої картки), а потім, погрожуючи застосуванням зброї, змусили на відео телефону обмовити себе, і він зізнатися у розповсюдженні наркотиків. Пригрозивши поширенням відеозапису, нападники почали вимагати «відкупні» - 1,5 тисячі доларів США. Під тиском потерпілий погодився. Бранця викрадачі привезли до будинку, де мешкала його бабуся. Щоби онука відпустили, жінка віддала останні гроші – 1100 гривень. За результатами заходів встановлено причетних до злочинної діяльності осіб. Це мешканці столиці та міста Бориспіль, що на Київщині, віком від 20-ти до 24-х років, які мають хорошу фізичну підготовку і займаються різними видами спортивних єдиноборств. Жодного відношення до служби в правоохоронних органах молодки не малі. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, правоохоронці обґрунтовано підозрюють викриту групу у збуті наркотичних засобів і вчиненні інших злочинів, кваліфікація яких буде надана після проведення додаткових заходів. 5 травня 2020 року силами працівників ДВБ НПУ, слідчих Бориспільського ВП ГУНП у Київській області, під процесуальним керівництвом прокуратури, за участі бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення Київщини, проведено спецоперацію. П'єр ятьом учасникам угрупування слідчі поліції оголосили про підозру. Під час санкціонованих обшуків вилучено знаряддя злочинів, яке використовували молодки: біті, кийки, кайданки, а також балаклави, холодну зброю, наркотичні засоби, готівку, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, два автомобілі, на яких пересувалися зловмисники. Підозрюваних затримали та доставили до суду для обрання запобіжного заходу. За вчиненні правопорушення учасникам групи загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників викритого угруповання. Опубліковано Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Вівторок, 5 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Одеській області СБУ затримала прокурора, обіцяв за хабар закрити справу про викрадення людини. Прокурор вимагав 5 тисяч доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів", які заволодівали об'єктами нерухомості й перепродували нерухомість добросовісним покупцям.