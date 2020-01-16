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Дитина впала в кому, поки батьки розважалися: подробиці НП під Одесою

STYLERПодії    16.01.2020 - 16:01
Дитина впала в кому, поки батьки розважалися: подробиці НП під Одесою
Під Одесою дитина впала в алкогольну кому (колаж: РБК-Україна)

10-річна дівчинка втратила свідомість, піднімаючись на другий поверх ліжечка

Дитина впала в алкогольну кому, поки батьки розважали гостей. Надзвичайна подія трапилася у Балтському районі Одеської області, інформує прес-служба Національної поліції.

Згідно з повідомленням, батьки перебували з гостями в іншому приміщенні будинку, а в цей час їхня 10-річна дочка випила горілки. Дитина втратила свідомість і впала, підіймаючись на другий поверх двох'ярусного ліжка.

Дівчинку на підлозі в несвідомому стані знайшла мати й звернулася до медиків. Дитину госпіталізували в реанімаційне відділення Балтської районної лікарні.

На даний момент відомо, що стан дівчинки вдалося стабілізувати, її перевели з реанімації у звичайне дитяче відділення.

І хоча сім'я не стоїть на обліку, як неблагополучна, і в цілому має позитивні характеристики, поліцейські провели бесіду, як з батьками, так і з дитиною.

Крім того, батьків оштрафували за ч. 1 ст. 184 КУпАП, санкція якої передбачає штраф від 850 до 1700 грн.

Правоохоронці попереджають батьків бути пильними, оскільки безпечність може обернутися не лише юридичною відповідальністю, але і трагедією, яку навряд чи можна буде собі пробачити.

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