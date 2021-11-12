У Києві в аптеці виник гучний скандал: провізор нахамив відвідувачу через українську мову

Так, інцидент стався в одній з аптек на Печерську.

"Відвертий українофоб на касі не те щоб не обслуговував українською, як це зобов‘язує його стаття 30 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", так ще й відмовився в грубій формі виправляти своє порушення, сказавши: "і нє буду гаваріть на украінскам, закон єщьо не вступіл в сілу", - написав Смолій.

Він зазначає, що він був вражений від хамства провізора.

"Цікаво, власники мережі аптек також підтримують політику порушення Законів та відвертого хамства клієнтам", - додав він Андрій.

Як відреагувала мережа аптек

Через деякий час в мережі "Аптека доброго дня", де стався конфлікт, відреагували на скаргу.

"Дякуємо Вам за зауваження щодо порушення нашим співробітником закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Для нас Закон України завжди є, був і буде пріоритетом в роботі і основою наших принципів. Звісно, інцидент з нашим співробітником вкрай недопустимий. І, на жаль, є людським фактором", - йдеться у відгуку.

Також додали, що провізора притягнули до належної відповідальності.

Окрім того, з чоловіком зв'язалося керівництво мережі й повідомило, що працівник, який відмовився обслуговувати українською та порушив закон отримав попередження.