У Києві активізувався злодій-"гульвіса": будьте обережні

У Києві у чоловіка вкрали банківську картку, але побачив він це не відразу. Зранку йому почали приходити повідомлення про витрати, які відбувалися вночі в різних магазинах на Дарницькій площі. Пізніше житель столиці заблокував картку. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Наголошується, що за всю ніч злодій нагуляв на 2300 гривень.

"Одразу заблокував картку. У додатку на деяких транзакції були зазначені адреси магазинів, ну і, звичайно, час коли цей чоловік розплачувався нею. Картка із пей-пасом, тому пароль не завжди вимагали. За цілу ніч хлопчина нагуляв на 2300 грн", - сказано в повідомленні.

У Києві орудує злодій-гуляка

Чоловік зазначив, що судячи з відео із камер, зі злодієм була ще й жінка. Заяву в поліцію написано. Якщо хто-небудь впізнав злодія, прохання повідомити в правоохоронні органи.

Як ми раніше повідомляли, у Києві зловили 31-річного іноземця, який промишляв крадіжками у спортивних центрах.