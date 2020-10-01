У Києві аферисти нахабно обкрадають жінок: прикидаються спортивними мачо

У Києві шахраї нахабно обкрадають жінок
У Києві з'явилася нова схема обману довірливих жінок. Аферисти розміщують свої фото на сайті знайомств, а потім зустрічаються з жертвами і їх нахабно обкрадають. Про такий спосіб розповіли на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Ситуація сталася в Оболонському районі столиці. Дівчина домовилася зустрітися з хлопцем на ім'я Сергій з сайту знайомств. По фото він їй сподобався, спортивної статури, цікавий. Але на зустріч "донжуан" прибув не один, а з другом. Через це виникла сварка, а далі молоді люди вирішили забрати у дівчини 3500 гривень та мобільний телефон марки Samsung. Зараз аферистів розшукує поліція.
Правоохоронці просять жінок бути обережними і не довіряти незнайомцям.
У коментарях користувачі відреагували на інцидент і написали, що вони про це думають. Українці поцікавилися, навіщо дівчина на побачення взяла таку суму.
Як ми раніше повідомляли, у Києві спіймали "колекторів", які вимагали неіснуючі борги.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про нову схему шахраїв. Українцям приходять дивні посилки "з сюрпризом".