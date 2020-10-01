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У Києві аферисти нахабно обкрадають жінок: прикидаються спортивними мачо

Автор: Людмила Жукова

У Києві шахраї нахабно обкрадають жінок

У Києві з'явилася нова схема обману довірливих жінок. Аферисти розміщують свої фото на сайті знайомств, а потім зустрічаються з жертвами і їх нахабно обкрадають. Про такий спосіб розповіли на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

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Ситуація сталася в Оболонському районі столиці. Дівчина домовилася зустрітися з хлопцем на ім'я Сергій з сайту знайомств. По фото він їй сподобався, спортивної статури, цікавий. Але на зустріч "донжуан" прибув не один, а з другом. Через це виникла сварка, а далі молоді люди вирішили забрати у дівчини 3500 гривень та мобільний телефон марки Samsung. Зараз аферистів розшукує поліція.

Правоохоронці просять жінок бути обережними і не довіряти незнайомцям.

У коментарях користувачі відреагували на інцидент і написали, що вони про це думають. Українці поцікавилися, навіщо дівчина на побачення взяла таку суму.

  • На перше побачення треба брати не більше ніж 200 грн і телефон простіше.
  • Жінкам завжди тре бути обережними з чоловіками, але побачив, міти постійно на це забивають.
  • Просто цікаво, навіщо їй на першому побаченні 150$ налом? Ну ладно карта там. Але хто зараз просто так тягає готівку?
  • Прийшла з 3,5 до, явно сама за себе збиралися платити, ще і за Сергія спортивної будови.

Як ми раніше повідомляли, у Києві спіймали "колекторів", які вимагали неіснуючі борги.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про нову схему шахраїв. Українцям приходять дивні посилки "з сюрпризом".

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