Київ засипало снігом: відео та фото аномалії

У Києві раптово пішов рясний сніг
У Києві 22 березня несподівано почав йти сніг. За даними користувачів мережі, аномальна для кінця березня погода почалася вранці близько 8-9 ранку в різних районах. Кияни стали ділитися фотографіями та відеозаписами незвичайного погодного явища в соціальній мережі Twitter.
Варто відзначити, що раніше синоптики прогнозували на неділю випадання снігу у деяких областях України.
Снігопад у Києві 22 березня (фото: РБК-Україна)
Київ. 22 березня. З весною, друзіUkraine (@UkrainNEWS) March 22, 2020
До 23 березня 2013 року, звичайно, не дотягуємо... Тим не менш pic.twitter.com/reOzPC0lG7
У Києві на поточний момент оголошена надзвичайна ситуація, тому велика частина фотографій і відео зі снігом зняті з будинку або власного авто.
Київ pic.twitter.com/qcOaUkFupeТ.В.О. по ВР (@alkotrast) March 22, 2020
У мережі відзначають, що сніг падає великими пластівцями та встеляє поверхні щільним шаром.
У Києві 22 березня пішов сніг (фото: twitter.com/tvm20112)
у Києві В неділю пішов сніг (фото: twitter.com/Marichka_Iv)
Нагадаємо, що раніше синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня.