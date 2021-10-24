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"Бомба уповільненої дії": у Києві знайшли джерело страшного забруднення Дніпра

Автор: Styler

Київ регулярно потрапляє в топ-10 міст світу з найбільш забрудненим повітрям, але це не єдина проблема. За розрахунками експертів, місто ще й абсолютний чемпіон України з викидів брудних стоків у Дніпро.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Типовий Київ".

Винна в цьому в першу чергу Бортницька станція аерації - це бомба уповільненої дії, яка працює в критичному режимі. У Дніпро зливають кубометри стоків, які очищені не до кінця.

Бортницька станція аерації підконтрольна Київводоканалу і очищає стічні води Києва, Вишгорода, Ірпеня, Вишневого та інших передмість столиці.

Всі нечистоти течуть в Бортничі і роблять життя жителів Дарницького району нестерпним.

"Цей запах просто неприємний. Він створює якийсь дискомфорт, дуже істотний для жителів", - розповів активіст Олександр Лисенко.

Проблема не тільки в запаху, ресурс станції вичерпав себе, оскільки її побудували ще в 60-80 роках минулого століття. Через загрозу прориву екологи називають Бортничі бомбою уповільненої дії.

Київ посідає перше місце в Україні за забрудненістю Дніпра (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері. Воді знайшли важкі метали. При цьому вміст хімічного споживання кисню перевищено в 66 разів.

Ми також писали про те, що в річці Тетерів масово гине риба. Екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот.

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