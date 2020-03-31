Київ замело снігом в останній день березня: яскраві фото і відео

У Києві пішов сніг в останній день березня. Ранок карантинної столиці багато жителів зустріли, спостерігаючи за погодною аномалією з балконів багатоквартирних будинків. Фото і відео снігопаду в епіцентрі весни - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що засніжило столицю близько 8-9 ранку. Якщо в районі ВДНГ біле диво з'явилося о 8:00, то Лісовий масив стало засипати трохи пізніше.

Явище тривало недовго, близько півгодини, і незабаром з-за хмар знову виглянуло сонце, натякаючи, що на календарі все ж весна.

У Києві пішов сніг (фото: facebook.com/Світлана Мащенко)

Залишається лише сподіватися, що абрикоси в цьому році, які вже цвітуть щосили, все ж таки будуть. Хоча, за найпесимістичнішими прогнозами, побачити ми їх зможемо тільки з балконів.

"31 березня як би. Лісовий масив. Сидимо на ізоляції, сніжколіпки вже поховали, точніше не діставали", - підписала відео снігу в Києві користувач Facebook.

У Києві пішов сніг (відео: facebook.com/Светлана Мащенко)

Тим часом, експерти кажуть, що коронавірусом перехворіє близько 99% українців, і уникнути COVID-19 навряд чи кому-небудь вдасться. Головним завданням, на думку авторитетного лікаря-епідеміолога, є відтягнути цю зустріч у часі. По-перше, лікарні витримають, по-друге, вірус з часом слабшає.