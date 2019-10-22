ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ став героєм реклами всесвітньо відомого бренду авто: яскраве відео

STYLERЖиття    22.10.2019 - 11:39
Київ став героєм реклами всесвітньо відомого бренду авто: яскраве відео
У Києві зняли рекламу BMW (колаж: РБК-Україна)

Київські мости засвітилися в рекламі нової моделі автомобіля

Київ все частіше вибирають у якості локацій для зйомок різного роду кіно - і телепродукції. Так, нещодавно по столиці прогулявся Том Круз, вибираючи місця для нового фільму, Майлі Сайрус зняла в столиці України кліп, вже не кажучи про зйомки "Чорнобиля", який взяв відразу три премії "Еммі" 2019 року.

Цього разу столиця засвітилася в рекламі відомої марки автомобіля. Для презентації нової моделі BMW були обрані київські мости, відомі вулиці та інші знакові місця.

У новій ефектній відеопрезентації автомобіля 2 Series Gran Coupe можна впізнати Подільсько-Воскресенський та Дарницький мости, Подільську набережну, Поштову площу. Крім того, окремі сцени були зняті в знаменитому маєтку графині Уварової на Липках.

Варто відзначити, що у відеоролику знайомий і улюблений Київ показаний з нової й незвичайної сторони.

У Києві зняли рекламу BMW (відео: YouTube)

Корупція і жорстока експлуатація тварин: 5 вражаючих роликів соціальної реклами Українки за 200 гривень: у Польщі з'явилася скандальна реклама про заробітчанок
Новини України реклама
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся