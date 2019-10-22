Київ став героєм реклами всесвітньо відомого бренду авто: яскраве відео

У Києві зняли рекламу BMW (колаж: РБК-Україна)

Київські мости засвітилися в рекламі нової моделі автомобіля

Київ все частіше вибирають у якості локацій для зйомок різного роду кіно - і телепродукції. Так, нещодавно по столиці прогулявся Том Круз, вибираючи місця для нового фільму, Майлі Сайрус зняла в столиці України кліп, вже не кажучи про зйомки "Чорнобиля", який взяв відразу три премії "Еммі" 2019 року.

Цього разу столиця засвітилася в рекламі відомої марки автомобіля. Для презентації нової моделі BMW були обрані київські мости, відомі вулиці та інші знакові місця.

У новій ефектній відеопрезентації автомобіля 2 Series Gran Coupe можна впізнати Подільсько-Воскресенський та Дарницький мости, Подільську набережну, Поштову площу. Крім того, окремі сцени були зняті в знаменитому маєтку графині Уварової на Липках.

Варто відзначити, що у відеоролику знайомий і улюблений Київ показаний з нової й незвичайної сторони.

У Києві зняли рекламу BMW (відео: YouTube)