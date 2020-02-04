У Київ прибув борт з пораненими бійцями ВСУ: прострелені кінцівки

В Київ знову прибув борт з пораненими бійцями, які воювали на Донбасі. Військові доставлені з дуже важкими травмами. У деяких прострелені ноги і руки, і навіть органи. Про це на своїй Facebook-сторінці написала волонтер Наталія Юсупова.

За словами Наталії, одному з воїнів всього 23 роки і він у важкому стані, але тішиться що залишився живий. Лікарі в госпіталі працюють без перерви і дуже стараються всім допомогти.

"Заходжу в палату, зовсім молодий хлопець, питаю скільки років, говорить 23. Йому відірвало кінцівки і дуже болить. Погодували його, він все одно дуже сумний. Ми у нього стоїмо і говоримо, що все пройде. А він раптом каже: "У мене сьогодні народився син ..". Проклята війна, добре, що залишився живий !! Люди, не забувайте, що в країні кожен день гинуть і отримують поранння наші мужні воїни", - написала волонтер.

Київ привезли бійців з Донеччини з важкими пораненнями (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Зазначимо, що на Донбасі на фронті у січні 2020-го загинули в боях з окупантами 11 військових ВСУ. Життя більшості з них обірвали кулі ворожих снайперів. За даними прес-центру ООС, всього в січні отримали поранення 33 бійця.